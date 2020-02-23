В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся второй бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).





Боксеры устроили яркий выход на ринг - действующий чемпион был с короной на голове и в своей "бронзовой" маске, а претендента вывезли на троне. Уже с первого раунда британский боксер завладел ощутимым преимуществом. Уайлдер несколько раз нанес точный удар с правой, но получил целый ряд ответных атак. Фьюри продолжил действовать первым номером и в третьем раунде смог отправить оппонента в нокдаун. Одной из комбинаций ему удалось потрясти чемпиона - американец упал, а судья отсчитал нокдаун.





На повторе было видно, что удар пришелся в затылок. Это подкосило уверенность Уайлдера, который практически перестал пробивать с правой и начал все чаще пропускать, получив рассечение губы и уха.





В пятом раунде рефери снял очко за грязный бокс Фьюри. Тем не менее, на общую картину это не повлияло. Уайлдер практически не атаковал и попадал под мощную бомбардировку соперника. К концу шестой трехминутки американец очень устал, с трудом стоял на ногах и был весь в крови, но угол чемпиона до последнего не спешил останавливать бой. Все было кончено в седьмом раунде, когда Фьюри зажал Уайлдера у канатов и начал в очередной раз избивать. Угол чемпиона выбросил полотенце. Уайлдер, в свою очередь, не хотел останавливать поединок.



