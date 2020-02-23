+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фьюри досрочно избил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в реванше

Бой завершился первым поражением чемпиона в карьере.

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся второй бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). 

Боксеры устроили яркий выход на ринг - действующий чемпион был с короной на голове и в своей "бронзовой" маске, а претендента вывезли на троне. Уже с первого раунда британский боксер завладел ощутимым преимуществом. Уайлдер несколько раз нанес точный удар с правой, но получил целый ряд ответных атак. Фьюри продолжил действовать первым номером и в третьем раунде смог отправить оппонента в нокдаун. Одной из комбинаций ему удалось потрясти чемпиона - американец упал, а судья отсчитал нокдаун.

На повторе было видно, что удар пришелся в затылок. Это подкосило уверенность Уайлдера, который практически перестал пробивать с правой и начал все чаще пропускать, получив рассечение губы и уха. 

В пятом раунде рефери снял очко за грязный бокс Фьюри. Тем не менее, на общую картину это не повлияло. Уайлдер практически не атаковал и попадал под мощную бомбардировку соперника. К концу шестой трехминутки американец очень устал, с трудом стоял на ногах и был весь в крови, но угол чемпиона до последнего не спешил останавливать бой. Все было кончено в седьмом раунде, когда Фьюри зажал Уайлдера у канатов и начал в очередной раз избивать. Угол чемпиона выбросил полотенце. Уайлдер, в свою очередь, не хотел останавливать поединок.  

Претендент одержал победу техническим нокаутом и нанес сопернику первое в карьере поражение. Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.  На кону реванша стоял пояс WBC, который Уайлдер до поражения защитил десять раз, пишет УНИАН.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru