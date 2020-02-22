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Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Беларусь стала девятой

Сборная Франции по биатлону стала победителем мужской эстафеты (4х7,5 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Французская команда, в составе которой выступили Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детье и Кентен Фиойн Майе, преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 35,9 секунды, допустив четыре промаха.

Второе место заняла сборная Норвегии, отставшая от победителей на 21,5 секунды. На счету се-ребряных призеров 12 промахов плюс один штрафной круг.


Бронзу с отставанием в 36,2 секунды заняла Германия, у которой восемь промахов плюс один штрафной круг.

Сборная Беларуси (Антон Смольский, Никите Лобастов, Роман Елетнов и Сергей Бочарников) финишировала девятой. У нее было шесть неточных выстрелов, финишную черту она пересекла спустя 2 минуты 40,4 секунды после победителей.
interfax.by
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