Комментарий Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с обысками в сборной России
Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Олле Далин
Ранним утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин также прокомментировал ситуа-цию с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце.
— Я узнал о происходящем в восемь часов утра из прессы и в данный момент жду информации от итальянской полиции.
— Я пытаюсь найти Сару Фуссек и понять, как она сделала заявление без вашего разрешения…
— Нужно посмотреть, что именно произошло.
— Госпожа Фуссек находится здесь?
— Нет, ее здесь нет.
Ранее стало известно, что заявление в полицию написала антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен, пишет tut.by
— IBU и Biathlon Integrity Unit осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властям (и о первоначальном ответе российской команды). Любое полицейское расследование должно быть прокомментировано соответствующей службой. Biathlon Integrity Unit, которое является независимым оперативным подразделением в составе IBU, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и будет принимать любые дальнейшие меры, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается, — говорится в релизе IBU.
Biathlon Integrity Unit — независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом.
18:17 22/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.