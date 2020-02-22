Александра Саснович не вышла в основную сетку турнира в Дохе
Александра Саснович не смогла преодолеть квалификацию и выйти в основную сетку теннисного турнира в Дохе (Катар), сообщает корреспонденту агентства «Минск-Новости».
В длившемся 1 час 53 минуты матче второго раунда квалификации А. Саснович уступила россиян-ке Дарье Касаткиной со счетом 7:5, 1:6, 1:6. Накануне белоруска обыграла теннисистку Викторию Голубич (Швеция) – 3:6, 6:3, 6:1.
Еще одна спортсменка из Беларуси Арина Соболенко начинает участие в турнире со второго кру-га после снятия Симоны Халеп (Румыния). Соперница А. Соболенко определится в ходе встречи Анетт Контавейт (Эстония) и Анастасии Севастовой (Латвия).
17:56 22/02/2020
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