Александра Саснович не вышла в основную сетку турнира в Дохе

В длившемся 1 час 53 минуты матче второго раунда квалификации А. Саснович уступила россиян-ке Дарье Касаткиной со счетом 7:5, 1:6, 1:6. Накануне белоруска обыграла теннисистку Викторию Голубич (Швеция) – 3:6, 6:3, 6:1.









Еще одна спортсменка из Беларуси Арина Соболенко начинает участие в турнире со второго кру-га после снятия Симоны Халеп (Румыния). Соперница А. Соболенко определится в ходе встречи Анетт Контавейт (Эстония) и Анастасии Севастовой (Латвия).



