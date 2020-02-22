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Белорусские биатлонистки заняли 13-е место на эстафетной гонке в Антхольце

Сообщает Sputnik.

Предпоследний соревновательный день открылся женской эстафетой. Победу в гонке праздно-вали норвежки Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандерволд, Триль Экхофф и Марте Рёй-селанд – они преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды.

Вторыми к финишу пришла команда Германии в составе Каролин Хорхлер, Ванессы Хинц, Фран-циски Пройс и Денизы Херрман (+10, 7 секунды). Бронзу завоевали украинки Анастасия Мерку-шина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная (+18,4 секунды).


Белоруски Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина расположились на 13-й строчке в итогом протоколе (+3 минуты 10,7 секунды).

Напомним, ровно два года назад на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане белорусский квартет выиграл золото. Из того состава сегодня на старт вышли Кривко и Алимбекова.
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