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Подробности обысков на чемпионате мира. Логинов: Просили нас сидеть на месте – в одних трусах

По словам биатлониста, полиция вломилась в дверь в 6 утра и забрала оружие. Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал новость о том, что в его номере на чемпионате мира в итальянском Антхольце прошли обыски.

Подробности обысков на чемпионате мира. Логинов: Просили нас сидеть на месте – в одних трусах
sport-express.ru
"В 6 утра спали, проснулись с Евгением Гараничевым от того, что вломились в дверь – они сами открыли. Сразу забрали наше оружие – видимо, как у очень опасных преступников.

Просили нас сидеть на месте – естественно, в одних трусах. Их интересовали только мои вещи.

Я попросил помощь переводчика – пришла наш менеджер Екатерина. Проверили документы – это был запрос от IBU, то есть какое-то недоверие.

Видимо, им так было нужно в 6 утра. Забрали компьютер, телефон, личные вещи. То, что забра-ли телефон, – это больше всего меня расстраивает. Я не против, если бы они его проверяют, ко-пируют. Но в любом случае это личные вещи, в 2020-м году необходимые для жизни.

Мне ничего не предъявляли.

Меня все это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что положительный итог выйдет. Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраи-вает. Это какой-то… ну не беспредел, но…

Спасибо болельщикам за поддержку в любом случае, мы не сломаемся. У нас менталитет не та-кой", – сказал Логинов в эфире телеканала Матч ТВ.
korrespondent.net
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