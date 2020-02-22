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Владимир Крикунов: Лукашенко пригласил нас на игру с его командой

Бывший главный тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов, ныне возглавляющий московское "Динамо", вспомнил Олимпиаду-2002.

Вы тренировали четыре разные сборные — Словении, Беларуси, России и Казахстана. Это рекорд?
Не знаю. Может, кто-то и больше работал.


Что, кроме ошибки Томми Сало, привело к выходу Беларуси в полуфинал Олимпиады-2002?
Тогда я еще тренировал "Нефтехимик", мы шли с отрывом, и руководитель клуба Бусыгин отпу-стил меня на шесть туров, чтобы я заранее начал готовить сборную к поездке в Солт-Лейк-Сити. Первую тренировку мы провели в двенадцать ночи, а вторую — в шесть утра. Неделю жили в Минске по такому графику. И, приехав в Америку, не испытывали никаких проблем из-за смены часовых поясов.

Через несколько месяцев после Олимпиады президент Лукашенко пригласил нас на открытую игру с его командой. После нее нас поздравили и вручили грамоты за четвертое место, — цити-рует Крикунова группа московского "Динамо" ВКонтакте.
"Прессбол"
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