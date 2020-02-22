В Италии обыскивают российских биатлонистов

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.





По его данным, у Логинова изъяты компьютер и телефон. Кроме того, по информации журналиста Василия Конова, обыски также проходят у тренера спортсменов Александра Касперовича.





По предварительным данным, обыски проходят в рамках дела о применении допинга, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что полиция также осматривает автомобиль, на котором передвигались российские спортсмены.



