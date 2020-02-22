В Италии обыскивают российских биатлонистов
Итальянская полиция начала обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева
Об этом в своем Telegram-канале сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
По его данным, у Логинова изъяты компьютер и телефон. Кроме того, по информации журналиста Василия Конова, обыски также проходят у тренера спортсменов Александра Касперовича.
По предварительным данным, обыски проходят в рамках дела о применении допинга, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что полиция также осматривает автомобиль, на котором передвигались российские спортсмены.
10:35 22/02/2020
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