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Домрачева: Работаем в тандеме. Проблемные моменты обсуждаем вместе

Домрачева рассказала о скромной цели сборной Китая на Олимпиаде

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как она вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом готовит сборную Китая к Олимпийским играм-2022

Источник: инстаграм Дарьи Домрачевой

— В сборной Китая четкое разделение — женщины ваши, мужчины Уле-Эйнара?

— Нет-нет, работаем в тандеме. Проблемные моменты обсуждаем вместе, решения принимаем сообща. Так же и на тренировках: Уле помогает в проведении женских, я — мужских.

— Командуете китайскими мужчинами? Говорите, делай так, а не этак?

— Подсказать по технике могу, безусловно.

— В этом сезоне у китайских женщин почти прорыв. Лучшие места — 18-е в спринте, девятое в эстафете, 17-е в зачете Кубка наций. По сравнению с прошлым годом прогресс.

— Да, двигаемся вперед. Понимая, что пока далеки от успеха. Но улучшение результатов говорит о том, что направление выбрано правильное. Хотим поделиться собственным опытом и верим, что спортсмены сумеют его перенять. Рост пока нестабильный, случаются откаты назад, однако видны изменения в технике, хотя работаем только с сентября.

По сути, еще не завершился этап знакомства, спортсменам многое надо переварить. Чемпионат мира — первое для них соревнование в горах под нашим руководством, познаем друг друга, смотрим, как воспринимают нагрузку, перепады высот.

— Цели, выраженные в местах, медалях, очках, существуют?

— Главный старт — Олимпиада-2022. И медали на ней. Или хотя бы медаль. Думаю, это устроит и нас, и начальство.

— Кто у вас, кстати, начальник?

— Китайская федерация биатлона. Над ней — руководство Олимпийского комитета КНР, — рассказала Домрачева в интервью «Матч ТВ».
sport.tut.by
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