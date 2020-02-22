Домрачева: Работаем в тандеме. Проблемные моменты обсуждаем вместе
Домрачева рассказала о скромной цели сборной Китая на Олимпиаде
Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как она вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом готовит сборную Китая к Олимпийским играм-2022
Источник: инстаграм Дарьи Домрачевой
— В сборной Китая четкое разделение — женщины ваши, мужчины Уле-Эйнара?
— Нет-нет, работаем в тандеме. Проблемные моменты обсуждаем вместе, решения принимаем сообща. Так же и на тренировках: Уле помогает в проведении женских, я — мужских.
— Командуете китайскими мужчинами? Говорите, делай так, а не этак?
— Подсказать по технике могу, безусловно.
— В этом сезоне у китайских женщин почти прорыв. Лучшие места — 18-е в спринте, девятое в эстафете, 17-е в зачете Кубка наций. По сравнению с прошлым годом прогресс.
— Да, двигаемся вперед. Понимая, что пока далеки от успеха. Но улучшение результатов говорит о том, что направление выбрано правильное. Хотим поделиться собственным опытом и верим, что спортсмены сумеют его перенять. Рост пока нестабильный, случаются откаты назад, однако видны изменения в технике, хотя работаем только с сентября.
По сути, еще не завершился этап знакомства, спортсменам многое надо переварить. Чемпионат мира — первое для них соревнование в горах под нашим руководством, познаем друг друга, смотрим, как воспринимают нагрузку, перепады высот.
— Цели, выраженные в местах, медалях, очках, существуют?
— Главный старт — Олимпиада-2022. И медали на ней. Или хотя бы медаль. Думаю, это устроит и нас, и начальство.
— Кто у вас, кстати, начальник?
— Китайская федерация биатлона. Над ней — руководство Олимпийского комитета КНР, — рассказала Домрачева в интервью «Матч ТВ».
10:20 22/02/2020
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