Минское "Динамо" разгромно проиграло ЦСКА
Минское «Динамо» пропустило от ЦСКА четыре шайбы за 86 секунд
Минское «Динамо» умудрилось пропустить в матче против ЦСКА (1:8) четыре шайбы за 86 секунд игрового времени.
Две шайбы «зубры» пропустили на последней минуте второго периода и еще две — на первой третьего.
За эти 86 секунд счет изменился с 1:0 на 5:0, пишет sport.tut.by
08:34 22/02/2020
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