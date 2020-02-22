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Минское "Динамо" разгромно проиграло ЦСКА

Минское «Динамо» пропустило от ЦСКА четыре шайбы за 86 секунд

Минское «Динамо» умудрилось пропустить в матче против ЦСКА (1:8) четыре шайбы за 86 секунд игрового времени.

Две шайбы «зубры» пропустили на последней минуте второго периода и еще две — на первой третьего.

За эти 86 секунд счет изменился с 1:0 на 5:0, пишет sport.tut.by
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