Брэндон Сагдэн

Фото: Пресс-служба КХЛ / РИА Новости





Сагдэн рассказал, как в 2009 году перешел в подольский «Витязь», пишет lenta.ru . По его словам, Россия показалась ему другим миром с вечно плохой погодой, а его командой руководил мафиози. «Эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться», — признался канадец.









В феврале этого года Сагдэн подписал контракт с командой Центральной хоккейной лиги «Талса Ойлерс». Большую часть карьеры канадец провел в низших североамериканских лигах.





За «Витязь» нападающий выступал с 2009-го по 2011 год. За это время он принял участие в 19 матчах, в которых набрал два очка при 206 минутах штрафа.



