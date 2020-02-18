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Канадский хоккеист рассказал о начавшемся алкоголизме из-за жизни в России

Канадский хоккеист Брэндон Сагдэн в подкасте Bucket Drop вспомнил о выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Брэндон Сагдэн
Фото: Пресс-служба КХЛ / РИА Новости

Сагдэн рассказал, как в 2009 году перешел в подольский «Витязь», пишет lenta.ru. По его словам, Россия показалась ему другим миром с вечно плохой погодой, а его командой руководил мафиози. «Эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться», — признался канадец.


В феврале этого года Сагдэн подписал контракт с командой Центральной хоккейной лиги «Талса Ойлерс». Большую часть карьеры канадец провел в низших североамериканских лигах.

За «Витязь» нападающий выступал с 2009-го по 2011 год. За это время он принял участие в 19 матчах, в которых набрал два очка при 206 минутах штрафа.
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