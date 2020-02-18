Канадский хоккеист рассказал о начавшемся алкоголизме из-за жизни в России
Канадский хоккеист Брэндон Сагдэн в подкасте Bucket Drop вспомнил о выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Брэндон Сагдэн
Фото: Пресс-служба КХЛ / РИА Новости
Сагдэн рассказал, как в 2009 году перешел в подольский «Витязь», пишет lenta.ru. По его словам, Россия показалась ему другим миром с вечно плохой погодой, а его командой руководил мафиози. «Эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться», — признался канадец.
В феврале этого года Сагдэн подписал контракт с командой Центральной хоккейной лиги «Талса Ойлерс». Большую часть карьеры канадец провел в низших североамериканских лигах.
За «Витязь» нападающий выступал с 2009-го по 2011 год. За это время он принял участие в 19 матчах, в которых набрал два очка при 206 минутах штрафа.
10:32 22/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.