



- Ваши разногласия с Владимиром Королькевичем позади?





– О каких разногласиях речь? Никогда с ним в дискуссии не вступала, мы даже толком не знакомы.





- Он пришел тренировать белорусскую сборную, и часть спортсменов, включая вас, запротестовали.





– Сезон, когда Королькевич пришел в команду, я пропускала. Разногласия были скорее не с ним, а с руководством белорусской федерации, принявшей такое решение, невзирая на мнение спортсменов. До сих пор с этим не согласна.





На мой взгляд, специалисты, работавшие в сборной до Королькевича и добивавшиеся неплохих результатов, имею в виду женскую команду, могли бы к сегодняшнему дню серьезно продвинуть сборную вперед.





Но вся эта ситуация для меня уже в прошлом. Не трачу энергию на воспоминания, мне есть куда ее направить. Спортсменов же, конечно, хочется поддержать, – сказала Домрачева.