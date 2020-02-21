Домрачева: Разногласия у меня были не с Королькевичем, а с руководством федерации, позвавшим его в сборную
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, старший тренер женской сборной Китая Дарья Домрачева рассказала, что у нее были разногласия с руководством БФБ.
- Ваши разногласия с Владимиром Королькевичем позади?
– О каких разногласиях речь? Никогда с ним в дискуссии не вступала, мы даже толком не знакомы.
- Он пришел тренировать белорусскую сборную, и часть спортсменов, включая вас, запротестовали.
– Сезон, когда Королькевич пришел в команду, я пропускала. Разногласия были скорее не с ним, а с руководством белорусской федерации, принявшей такое решение, невзирая на мнение спортсменов. До сих пор с этим не согласна.
На мой взгляд, специалисты, работавшие в сборной до Королькевича и добивавшиеся неплохих результатов, имею в виду женскую команду, могли бы к сегодняшнему дню серьезно продвинуть сборную вперед.
Но вся эта ситуация для меня уже в прошлом. Не трачу энергию на воспоминания, мне есть куда ее направить. Спортсменов же, конечно, хочется поддержать, – сказала Домрачева.
Источник: tribuna.com
17:46 21/02/2020
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