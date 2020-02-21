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Соболенко услышала голос с интонацией Лукашенко: Арына, дзе газ?

Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда теннисного турнира в Дубае — в четвертьфинале она проиграла в трёх сетах второй ракетке мира Симоне Халеп.

Накануне белоруска возобновила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. 

В Дубае он пошутил над Соболенко. Она давала интервью, когда из коридора послышался голос с интонацией Александра Лукашенко: "Арына, дзе газ?!". 

У Турсунова это получилось "очень правдоподобно". "Лучше, чем любой Галкин", — пишет "Прессбол".

А ещё во время последней консультации с Ариной в конце поединка с Халеп тренер, давая советы, использовал не совсем цензурное выражение. И его услышали зрители "Беларусь 5".
Источник: euroradio.fm
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