Лукашенко посоветовал египтянам развивать хоккей

«У нас такие же ледовые площадки, такие же бетонные полы. Мы снимаем борта, лед разморозили за сутки и играем в волейбол, проводим концерты.





Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в ОАЭ создавали первую площадку. В многофункциональный зал можно добавить еще одну функцию – хоккейную», – цитирует Лукашенко tribuna.com





Заметим, что Египет - это не просто африканская страна, а государство, значительная часть территории которого - крупнейшая и самая жаркая в мире пустыня Сахара. Конечно, в такой стране можно построить один ледовый дворец как развлечение для богатых, но "развивать хоккей", пожалуй, будет проблематично.



