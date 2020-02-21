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Лукашенко посоветовал египтянам развивать хоккей

Глава Беларуси, нахолясь с визитом в Египте, посетил накануне строительство многофункционального спортивного комплекса в и отметил, что в этой африканской стране можно развивать хоккей на льду.

«У нас такие же ледовые площадки, такие же бетонные полы. Мы снимаем борта, лед разморозили за сутки и играем в волейбол, проводим концерты.

Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в ОАЭ создавали первую площадку. В многофункциональный зал можно добавить еще одну функцию – хоккейную», – цитирует Лукашенко tribuna.com

Заметим, что Египет - это не просто африканская страна, а государство, значительная часть территории которого - крупнейшая и самая жаркая в мире пустыня Сахара. Конечно, в такой стране можно построить один ледовый дворец как развлечение для богатых, но "развивать хоккей", пожалуй, будет проблематично.
"Белорусский партизан"
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