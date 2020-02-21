+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорус Егор Герасимов сенсационно обыграл десятую ракетку мира

Наш теннисист вышел в четвертьфинал турнира АТП в Марселе.

Белорус Егор Герасимов (72 АТП) вышел в четвертьфинал турнира категории "АТП 250" в Марселе. В матче 1/8 финала он сенсационно обыграл десятую ракетку мира из Бельгии Давида Гоффена — 6:4, 7:6, сообщает pressball.by.

Герасимов впервые в карьере взял верх над теннисистом из топ-10 мирового рейтинга.

Давид Гоффен (Бельгия, 10) — Егор Герасимов (Беларусь, 72) — 4:6, 6:7 (5)

Следующим соперником Герасимова станет 19-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (18).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru