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Соболенко покидает турнир в Дубае

Белорусская теннисистка выиграла первый сет, но в итоге уступила второй ракетке мира Симоне Халеп.

Белоруска Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира категории «Премьер» в Дубае, передает «Прессбол».

В матче 1/4 финала она уступила второй ракетке мира из Румынии Симоне Халеп — 6:3, 2:6, 2:6.

Симона Халеп (Румыния, 2) — Арина Соболенко (Беларусь, 13) — 3:6, 6:2, 6:2
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