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Лига Европы УЕФА: первые результаты 1/16 финала

Во втором по престижности еврокубковом турнире футбольных клубов континента началась решающая фаза плей-офф - на выбывание.

Как сообщает Укринформ, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл португальскую "Бенфику" (2:1) и прервал семиматчевую серию без побед в еврокубках (4 ничьи, 3 поражения) на своем поле.

Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы:

"Шахтер" (Донецк, УКРАИНА) - "Бенфика" (Португалия) - 2:1

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания) - 4:0

"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 3:1

"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия) - 2:0

"Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 2: 1

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1

АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 0:3

ЧФР (Румыния) - "Севилья" (Испания) - 1:1

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 0:1

"Алкмаар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия) - 1:1

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:1

"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия) - 0:2

"Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:1

"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия) - 1:0

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - 3:2.

Ответные поединки пройдут 27 февраля. Жеребьевка 1/8 финала - 28 февраля.

Напомним, финал Лиги Европы 2019/20 состоится 27 мая в Гданьске (Польша) на одноименном стадионе.
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