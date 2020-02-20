Лукашенко и в Африке нашел ледовый дворец
Во время визита в Египет Лукашенко посетил строящийся ледовый дворец.
Он расположен в новой административной столице страны. Фото публикует Пул Первого
16:00 20/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.