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Даешь антирекорд! Минскому "Динамо" осталось пропустить 14 шайб

Минское "Динамо" близко к повторению антирекорда КХЛ по числу пропущенных шайб в течение "регулярки".

В сезоне-2008/9 подольскому "Витязю" соперники забросили 225 шайб, у "зубров" за четыре игры до финиша "гладкого" чемпионата 211 пропущенных шайб, напоминает pressball.by.

Соперники минчан: ЦСКА (21.02, г), "Ак Барс" (23.02, г), "Локомотив" (25.02, д), "Динамо" Мск (27.02, д).

Стоит отметить, что "Витязь" печальное достижение оформил в 56 матчах, тогда как наше "Динамо" уже провело 58.
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