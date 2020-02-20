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Между Гаити и Замбией - место сборной Беларуси в рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд.

Сборная Беларуси осталась на 87-м месте с 1280 очками. 


Первое место сохранила сборная Бельгии, вторую строчку занимает Франция, замыкает тройку Бразилия.
Источник: pressball.by
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