Между Гаити и Замбией - место сборной Беларуси в рейтинге ФИФА
ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд.
Сборная Беларуси осталась на 87-м месте с 1280 очками.
Первое место сохранила сборная Бельгии, вторую строчку занимает Франция, замыкает тройку Бразилия.
Источник: pressball.by
15:12 20/02/2020
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