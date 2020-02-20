Из первых уст: Месси сам никогда не уйдет из "Барселоны"





"Я уже много раз говорил: пока клуб и болельщики хотят меня видеть, не будет никаких проблем. Это моя идея - остаться в этом клубе. Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов, продолжать выигрывать в чемпионатах Испании и всегда стремлюсь к этому", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.





"У меня было много возможностей покинуть "Барселону", многие клубы были готовы заплатить за меня сумму отступных. Но мне никогда не приходила в голову мысль об уходе из команды", - сказал футболист.





Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года.