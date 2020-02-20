Из первых уст: Месси сам никогда не уйдет из "Барселоны"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси свое будущее связывает именно с каталонским клубом.
"Я уже много раз говорил: пока клуб и болельщики хотят меня видеть, не будет никаких проблем. Это моя идея - остаться в этом клубе. Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов, продолжать выигрывать в чемпионатах Испании и всегда стремлюсь к этому", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.
"У меня было много возможностей покинуть "Барселону", многие клубы были готовы заплатить за меня сумму отступных. Но мне никогда не приходила в голову мысль об уходе из команды", - сказал футболист.
Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года.
Источник: interfax.by
11:52 20/02/2020
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