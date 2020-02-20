Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





"Да. Это абсолютно нормально", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли хоккеисты на матче с Путиным играют аккуратно и сам президент боится получить травму.





В последний раз Путин публично выходил на лед 7 февраля в товарищеском матче на Красной поляне в Сочи. Тогда Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сыграли за одну команду.



