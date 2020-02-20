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Пресс-секретарь президента РФ: хоккеисты в матче с Путиным действуют так, чтобы не травмировать главу государства

Хоккеисты во время игры с президентом РФ Владимиром Путиным играют так, чтобы не травмировать друг друга и главу государства, и абсолютно нормально, что все игроки не хотят получить травмы.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Это абсолютно нормально", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли хоккеисты на матче с Путиным играют аккуратно и сам президент боится получить травму.

В последний раз Путин публично выходил на лед 7 февраля в товарищеском матче на Красной поляне в Сочи. Тогда Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сыграли за одну команду.
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