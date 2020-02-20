Валерий Исаев: «Тренер Мархель не лидер – это уже понятно»
Агент Валерий Исаев отреагировал на слова телеведущего «Беларусь 5» Николая Стуло. Напомним, что журналист раскритиковал клубы, которые не хотели делегировать в национальную сборную игроков на февральский сбор.
«Еще один патриотичный. Если говорите про декабрь, говорите тогда и про весну 2019, когда назначали Мархеля. Под какие лозунги и задачи происходило новое назначение главного тренера сборной: смена поколений и изменение стиля игры команды. Про чемпионат Европы было тихо и спокойно. Сейчас сделали сами день матча с Грузией судным. Тогда соответственно нужно было готовиться. Тренер Мархель не лидер – это уже понятно. Под такой результат мои кандидаты: Жуковский, Байдачный. Сейчас нужны эмоции и сплочение. Только главный тренер должен это делать! Не министр спорта или телеведущий госканалов.
Сборы ничего не дадут полезного. В клубах игроки подготовятся эффективнее. Ведь судя по меняющимся спискам кандидатов, никто не знает какой состав будет играть. Так что вы там собрались делать, на прогулочных сборах?» – написал Исаев в своем Facebook.
09:50 20/02/2020
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