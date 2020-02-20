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Юрий Альберс: пушки не могут работать, когда температура выше -3 С. Будем перевозить снег из Логойска, Силичей, Веснянки

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс рассказал про сложную ситуацию с подготовкой ЧЕ-2020 в Раубичах в плюсовую погоду.

"Запасы снега сделали, считаем: хватит или нет. Должно хватить. Ситуация сложная. Но делается все возможное.

Пушки могут работать, когда на улице температура минус три (еще лучше минус пять). Если температура выше, то из них идет вода. На прошлой неделе была одна морозная ночь — сколько могли, максимально сделали запасы. Будем перевозить снег из Логойска, Силичей, Веснянки. А другого варианта нет — только пушками заготавливать", — цитирует Альберса kp.by.

Учитывая сложные условия, в Раубичах планируют сделать трассу в 2,5 км (один короткий круг) — это вписывается в минимальные требования регламента.
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