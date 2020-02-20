"Запасы снега сделали, считаем: хватит или нет. Должно хватить. Ситуация сложная. Но делается все возможное.





Пушки могут работать, когда на улице температура минус три (еще лучше минус пять). Если температура выше, то из них идет вода. На прошлой неделе была одна морозная ночь — сколько могли, максимально сделали запасы. Будем перевозить снег из Логойска, Силичей, Веснянки. А другого варианта нет — только пушками заготавливать", — цитирует Альберса kp.by.





Учитывая сложные условия, в Раубичах планируют сделать трассу в 2,5 км (один короткий круг) — это вписывается в минимальные требования регламента.