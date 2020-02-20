19 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в парах "Аталанта" - "Валенсия" и "Тоттенхэм" - "РБ Лепциг", пишет УНИАН





Поединок в Италии прошел под диктовку хозяев поля, которые забили четыре гола - дубль на свой счет записал Хатебур, а еще по одному результативному удару нанесли Иличич и Фройлер. "Валенсия" ответила только при счете 0:4 голом престижа от россиянина Черышева.





"Аталанта" - "Валенсия" - 4:1





Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66 "Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Кальдара (Сапата, 75), Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамезе, 90+2), Иличич, А. Гомес (Малиновский, 81) "Валенсия": Доменек, Васс, Мангала, Диакаби, Гайя, Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер, М. Гомес (Гамейро, 73), Гедеш (Черышев, 65)





Предупреждение: Хатебур.



