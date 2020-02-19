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Очередной протест горожан: в Минске планируют возвести первый в стране лыжный комплекс

За новым зданием Верховного суда в Минске планируют возвести первый в Беларуси крытый манеж для катания на беговых лыжах. Минчане же просят отменить строительство этого лыжного комплекса, вместо этого построить бассейны в каждом районе столицы.
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На сайте «Удобный город» появилась петиция с просьбой отменить возведение лыжного комплекса.

«Предлагаем рассмотреть вопрос отмены строительства лыжного манежа в г. Минске, а вместо него возвести в каждом районе столицы плавательный бассейн, как и было обещано руководством города».

Правда пока петиция собрала не так много подписей. На момент написания новости только 7 человек отдали свой голос за отмену строительства крытого манежа.

Свое мнение по поводу возведение спортивного комплекса на берегу Сислочи высказал «Зеленому порталу» координатора инициативы «Город для горожан» Денис Кобрусев:

«Даже не провели формальных общественных обсуждений, чтобы сделать вид, что посоветовались с горожанами. Наше мнение их не интересует. А интересует ли нас судьба водно-зелёного диаметра и готовы ли мы влиять, чтобы решения принимались исходя из наших потребностей и с учётом нашего мнения?»

Напомним, проектирование первого в Беларуси крытого манежа для катания на беговых лыжах начнётся в ближайшее время, и на него отведено два года. Акт выбора участка был утверждён в январе, это подтвердили в Национальном олимпийском комитете.


Манеж разместят за новым зданием Верховного суда в Минске, он займёт площадь примерно 150 на 90 метров. Внутри будут лыжная трасса длиной 1,35 километра на трёх уровнях, спуск для сноуборда высотой 13,2 метра и ледовая площадка для катания на коньках на примерно 300 м².
realt.by
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