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Французский биатлонист Мартен Фуркад превзошел достижение советских биатлонистов

Французский биатлонист Мартен Фуркад четвертый раз в карьере стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках чемпионатов мира.

Мартен Фуркад
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Французский биатлонист Мартен Фуркад четвертый раз в карьере стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках чемпионатов мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».


Благодаря успеху в Антхольце француз превзошел достижение советских биатлонистов Александра Тихонова и Владимира Меланьина, а также представителя Финляндии Хейкки Иколе. На счету каждого из них по три победы в этой дисциплине в рамках первенств планеты.

Меланьин стал первым биатлонистом, которому удалось трижды стать победителем в индивидуальной гонке. Он праздновал успех на первенствах мира 1959, 1962 и 1963 годов. Позднее только Тихонов, Икола и Фуркад повторили достижение советского спортсмена.

Ранее 19 февраля Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 километров. Второе место досталось норвежцу Йоханнесу Бе, третьим стал австриец Доминик Ландертингер. Российские биатлонисты не сумели попасть в десятку лучших по итогам гонки. Лучшим из отечественных спортсменов стал Никита Поршнев, показавший 11-й результат.
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