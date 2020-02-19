



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства, кабинет министров на время турнира намерен разрешить болельщикам смотреть игры в ночное время в специально организованных фан-зонах.





В Берлине ради фанатов почти на месяц перекроют одну из главных транспортных артерий города - Улицу 17-го июня, где единовременно смогут собираться до 70 тысяч болельщиков. Кроме того, будут установлены большие телеэкраны на фасадах кафе и баров.





По действующему в Германии закону о тишине после 22:00 нельзя собираться на улицах шумными компаниями, слушать громкую музыку, делать ремонт и так далее. Чтобы болельщики могли без ограничений смотреть вечерние трансляции на открытом воздухе, правила собираются ослабить на один месяц - начиная с середины июня.





Как ожидается, данные изменения в законодательство весной будет окончательно утвержден Бундесратом - палатой представителей федеральных земель. Аналогичные меры уже принимались и перед чемпионатами мира 2018 и 2014 годов.





Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Матчи турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.



