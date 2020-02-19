Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону. Лучший из белорусов - 34-ый
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка.
Её победителем стал француз Мартен Фуркад. Он преодолел дистанцию за 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.
Вторым стал норвежец Йоханнес Бё. Он допустил два промаха и уступил Фуркаду 57 секунд. Третий результат показал представитель Австрии Доминик Ландертингер (+1:22,1), передает Чемпионат
Лучшим из белорусов стал Антон Смольский, занявший 34-е место, пишет pressball.by
"Белорусский партизан"
17:58 19/02/2020
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