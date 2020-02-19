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"Надо помнить. Чтобы не просрать наследие" Анатолию Капскому сегодня исполнилось бы всего 54!

Диктор "Борисов-Арены" Константин Каверин в день рождения Анатолия Капского вспомнил о смерти бывшего председателя БАТЭ.


"Хорошо помню день смерти. 

Тогда ремонт был в квартире, я приехал в «Материк» за какой-то фигней. Только-только выиграли в Лиге Европы первый матч, на подъеме таком... 

И в очереди в обменник открыл твиттер: не стало Анатолия Капского. Тут же отошел, закурил и – в слезы, как сикуха малолетняя. 

Потом – мысль: может, утка идиотская? Позвонил Наташе Марченко. Та еле разговаривает. Понятно. Значит, точно.

– Наташа, что теперь будет?

– Не знаю...

Ему сегодня исполнилось бы 54. Всего-то. 

Я ляпнул на похоронах, что большое хорошо видится на расстоянии, и что поймем не сразу. Так и получается. Черты вырисовываются все отчетливее. 

Надо помнить, что и как он делал. Чтобы не просрать наследие. Каждую игру, каждый день помнить. С благодарностью.

С днем рождения, Анатольич", – написал Каверин в своем Фейсбуке
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