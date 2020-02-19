



"Хорошо помню день смерти.





Тогда ремонт был в квартире, я приехал в «Материк» за какой-то фигней. Только-только выиграли в Лиге Европы первый матч, на подъеме таком...





И в очереди в обменник открыл твиттер: не стало Анатолия Капского. Тут же отошел, закурил и – в слезы, как сикуха малолетняя.





Потом – мысль: может, утка идиотская? Позвонил Наташе Марченко. Та еле разговаривает. Понятно. Значит, точно.





– Наташа, что теперь будет?





– Не знаю...





Ему сегодня исполнилось бы 54. Всего-то.





Я ляпнул на похоронах, что большое хорошо видится на расстоянии, и что поймем не сразу. Так и получается. Черты вырисовываются все отчетливее.





Надо помнить, что и как он делал. Чтобы не просрать наследие. Каждую игру, каждый день помнить. С благодарностью.



