"Надо помнить. Чтобы не просрать наследие" Анатолию Капскому сегодня исполнилось бы всего 54!
Диктор "Борисов-Арены" Константин Каверин в день рождения Анатолия Капского вспомнил о смерти бывшего председателя БАТЭ.
"Хорошо помню день смерти.
Тогда ремонт был в квартире, я приехал в «Материк» за какой-то фигней. Только-только выиграли в Лиге Европы первый матч, на подъеме таком...
И в очереди в обменник открыл твиттер: не стало Анатолия Капского. Тут же отошел, закурил и – в слезы, как сикуха малолетняя.
Потом – мысль: может, утка идиотская? Позвонил Наташе Марченко. Та еле разговаривает. Понятно. Значит, точно.
– Наташа, что теперь будет?
– Не знаю...
Ему сегодня исполнилось бы 54. Всего-то.
Я ляпнул на похоронах, что большое хорошо видится на расстоянии, и что поймем не сразу. Так и получается. Черты вырисовываются все отчетливее.
Надо помнить, что и как он делал. Чтобы не просрать наследие. Каждую игру, каждый день помнить. С благодарностью.
С днем рождения, Анатольич", – написал Каверин в своем Фейсбуке
15:55 19/02/2020
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