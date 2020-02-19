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Безумно крут: Протас в американской WHL легально забросил шайбу ногой!

И набрал 4 очка за матч!

Белорусский хоккеист Алексей Протас продолжает зажигать в американской WHL за «Принс Альберт». В матче против «Реджины» форвард поучаствовал в четырех шайбах своей команды из пяти – на счету Протаса два гола и два ассиста. 

Одна из шайб получилась особенной – белорус забросил ее не клюшкой, а коньком. Такие часто отменяют – например, в КХЛ в правилах записано: «Взятие ворот не засчитывается, если атакующий полевой игрок направляет шайбу в ворота, ударяя по шайбе ногой». 

Но заокеанские судьи решили, что все было легитимно. После игры Алексей сказал о своем взятии ворот: «Прежде всего, я люблю футбол».


Протас стал второй звездой матча, а еще один белорус «Принс Альберта» Илья Усов, набравший 1+1 в матче, – третьей. А еще Протас теперь имеет на счету 70 (28+42) бомбардирских баллов – и это за 50 матчей сезона.

***

Несмотря на то, что футбольные ворота в четыре раза шире хоккейных, такие голы не под силу даже некоторым нападающим высшей лиги. К примеру, на прошлых выходных во время спарринга с эстонской «Левадией» зафейлил форвард минского «Динамо» Евгений Шикавка. Футболист промахнулся по пустой рамке со считанных метров (отметка 1:40).
Источник: tribuna.com
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