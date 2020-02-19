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Маршрут ралли "Шелковый путь" может быть изменен из-за эпидемии коронавируса в Китае

Оргкомитет международного ралли "Шелковый путь", который проходит по территории России и Китая, может изменить маршрут из-за коронавируса, сообщает пресс-служба соревнования.

"Организационный комитет международного ралли "Шёлковый путь" внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая. Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской Автомобильной Федерацией", - заявил руководитель проекта Владимир Чагин.

"Если будет малейшая опасность для здоровья и безопасности участников ралли, то спортивный департамент международного ралли "Шёлковый путь" модифицирует финальную часть маршрута. Ралли состоится в любом случае и будет безопасным", - добавил он.

"Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации. Окончательное решение о маршруте международного ралли "Шёлковый путь" будет принято в самое ближайшее время", - отметил Чагин.

В июле 2020 года международное ралли "Шёлковый путь" пройдёт в десятый раз. Гонка стартует 3 июля в Москве и финиширует 16 июня в китайском Урумчи.

Юбилейное издание гонки пройдет в статусах этапа Чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапа Кубка мира по ралли-рейдам Международной Автомобильной Федерации (FIA).

Международное ралли "Шёлковый путь" проводится с 2009 года. С 2016 года ралли стало трансконтинентальным марафоном - трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.
Интерфакс
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