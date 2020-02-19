18 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Мадриде играли "Атлетико" и "Ливерпуль", а в Дортмунде "Боруссия" принимала "Пари Сен-Жермен".





Действующий победитель ЛЧ "Ливерпуль" потерпел минимальное поражение. "Атлетико" вышел вперед уже на 4-й минуте благодаря голу Сауля, который после подачи углового и отскока нанес точный удар из пределов вратарской. После этого "матрасникам" удалось сыграть на "ноль".





"Атлетико" - "Ливерпуль" - 1:0





Гол: Сауль, 4 "Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46), Корреа (Диего Коста, 77), Мората (Витоло, 70)





"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46)





Форвард-вундеркинд Эрлинг Холанд продолжил забивать за "Боруссию". Теперь норвежец впервые отличился за дортмундский клуб в ЛЧ. Сперва он отправил мяч в сетку после отскока из пределов вратарской, а следом после гола Неймара отличился мощным ударом из-за пределов штрафной.





На счету Холанда теперь 11 голов в 7 матчах за "Боруссию" и 10 голов в текущем розыгрыше ЛЧ (8 он забил осенью за "Зальцбург").





"Боруссия" Д - ПСЖ - 2:1





Голы: Холанд, 69, 77 - Неймар, 75 "Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Пищек, Хуммельс, Загаду, Геррейру, Джан, Витсель, Санчо (Шмельцер, 90), Холанд, Азар (Рейна, 75) "ПСЖ": Навас, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Силва, Кюрзава, Верратти, Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар



