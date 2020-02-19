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Арина Соболенко: «Возвращение Турсунова? Все ведь этого ждали, правда?»

Белоруска Арина Соболенко (13 WТА) после победы над Марией Саккари на турнире в Дубае рассказала о возобновлении сотрудничества с тренером Дмитрием Турсуновым.


– Заметил, что Дмитрий Турсунов вернулся. Что происходит?

– Это было ожидаемо. Все ведь этого ждали, правда? (смеется) Не знаю, что и сказать.

– Вы собираетесь продолжать сотрудничество, или посмотрите по обстоятельствам? Как это работает?

– Не хочу об этом думать. Просто будем жить день за днем и посмотрим, к чему это приведет.

– Новые правила позволяют тренерам давать подсказки с трибун. Пользовались этим сегодня? Как думаете, это полезно?

– На самом деле, мы не пользовались этим пока. Все, что он мог бы сказать, это фразы типа «продолжай в том же духе», «дыши», «расслабься». Это не что-то тактическое. И выкрики с трибун были и раньше.

– Но если бы вы разговаривали по-русски, то в былые времена судья мог выписать вам предупреждение...

– Да, теперь все проще. Но во время матча особо не о чем говорить. Просто нужны слова поддержки, – сказала Соболенко.
Tribuna
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