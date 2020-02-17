



С дисквалификацией Евгения Устюгова за оксандролон (это вывод расследования) Россия потеряла золото в биатлонной эстафете Олимпиады-2014, пишет www. sports.ru.





Ниже – эмоциональная реакция Василия Уткина, большого любителя биатлона. Он опубликовал видео с названием «Не олимпийские не чемпионы / Устюгов пойман на допинге» на своем ютуб-канале.

Расшифровка ролика Уткина с некоторыми сокращениями:





«Я хочу поговорить об Устюгове и его дисквалификации – дисквалификации спустя 6 лет после того, как была сдана проба.





В этом-то я не вижу ничего особенно. Это все равно что сказать о контрразведке: если шпион уже проник на твою территорию, его нельзя трогать – он же проник. Допинг это как разведчики, как хакеры – он опережает систему контроля.





Дело совершенно не в этом. Извините меня за моралите, я хочу поговорить о другом.





Есть такие моменты, когда очень многие люди могут вспомнить: в этот день, в этот момент я был там-то. Потому что момент этот незабываем. А почему мы все это помним? Потому что это моменты странного чувства – радости. Болельщик тоже разный. Разумеется, кто-то взревел, встав с дивана, потрясая пивным пузом, заорал что-нибудь непотребное. Но все равно много людей были в этот момент очень счастливы… А детей сколько.





Для меня день накануне мужской эстафеты был очень знаменательным. Дело в том, что я снимал швы – мне сделали операцию накануне Олимпиады. Нельзя было переносить – угрозы жизни не было, но нужно было делать операцию. Сложную, было 15 швов.





И я с этими швами приехал на Олимпиаду, у меня было специальное разрешение ходить в Сочи с альпенштоком – острая палка, чтобы не упасть. Я собирался комментировать биатлон, я готовился к этому – я очень любил биатлон, у меня в юности был разряд по лыжам, серьезный. Завоевал я его на биатлонных соревнованиях.





Я думал, что можно комментировать не так, как Губер.





И когда я приехал, я не смог работать. Нормально ходил, нормально двигался, но у меня пропал голос. Комментатор без голоса, представляете, на домашней Олимпиаде. Я уехал на следующий день после открытия, которое мы должны были вести с Анной Дмитриевой – такая маленькая мечта: вести открытие с Дмитриевой.





Я был счастлив в день, когда биатлонная сборная выиграла эстафету. Я уверен, что у вас есть похожая история – про какой-то детский матч, который вы смотрели дома, про такую олимпийскую победу.





Вот что получается теперь, Евгений Устюгов. Который сразу после Олимпиады закончил со спортом – было совершенно очевидно, что там что-то не то. Было очевидно, что рано или поздно вскроется, когда это стало вскрываться. Самое главное, что нет виноватых. Сейчас мы узнаем, что, оказывается, это не просто птичка накакала, а в крови у Устюгова тяжелейший анаболический стероид оксандролон. Он не может попасть в организм случайно, нет.





Представьте, что вы уличили жену в неверности, и она говорит вам, что не знает, как эта жидкость попала в ее организм. Ну не знает. А ребенок родился уже. Вы верите? Простить можно; поверить, что не знает, ну никак нельзя.





Все эти молчащие спортсмены – о молчании правильно сказал коллега Губерниев – они не понимают главного. Они не понимают, кем они перестали быть в глазах тысяч людей. Они обманули, способствовали обману тысяч людей в момент, когда они были счастливы.





А счастье – очень редкое чувство. Это маленькие миги всегда. Было так, а оказалось, что все это было неправдой. Думал, что обрел любовь. А она, оказывается, никогда тебя и не любила. Вздымая эти руки, она прекрасно знала… ну, он знал, на чем он бежал. Как говорил один киногерой (из «Место встречи изменить нельзя» – Sports.ru): и думал в этот момент ты не о товарищах погибших, а о выигрыше в 50 тысяч и о домике в Жаворонках с коровкой и кабанчиком.





Вот это нельзя простить… Понять это очень легко. Не играть в эту грусть, какая это тяжелая потеря. По сравнению с тем, как вы обманули тысячи людей, которые искренне за вас болели, отложили дела, у которых не так много радостей в жизни. По сравнению с тем, что потеряли вы – медаль, кругляш, деньги, которые вас заставят вернуть. Тем более что не вы будете платить. Такая все это ерунда.





Вы устроены в жизни, вы приезжаете домой на хорошей машине. Вас там ждет жена, дети.





Они нас обманули.





Я хочу сказать, что вы, ребята, бывшие олимпийские чемпионы. Обманные олимпийские чемпионы. Вы предали это чувство, эту сентиментальность. Наверное, было бы проще, если бы я упражнялся в ругани на этот счет. Хочется привлечь русский матерный, но вы этого недостойны.





Вы недостойны того, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость. А мат в этом случае был бы слабостью. Вы не то, что можно назвать плохим словом. Вы предатели, просто предатели. Это скотский поступок. Про вас всегда будут помнить вот это. Будете жить долго, вы спортсмены, здоровье крепкое. Будете приезжать домой на хорошей машине, с животиком. И будете вы просто обывателями.





Вас, конечно, пристроят, будете руководителями-начальниками, а начальниками вы будете плохими, потому что этому вы не учились. И уверенности в жизни у вас никогда не будет, потому что лучшие годы жизни вы посвятили преследованию ложной цели, вы обманули ожидания тысяч людей, вы обманули тех, кто должен прийти за вами.





Ну вот и живите с этим, не знающие, как жидкость попадает в ваш организм. Разберитесь хоть, через какое отверстие. Скоты».



