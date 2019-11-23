Как сообщает агентство Pasionfutbol со ссылкой на расследование информагентства Telecinco, эти деньги модель получает, чтобы не думать о финансовых вопросах и спокойно заниматься карьерой и детьми.





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Goal.com





Джорджина, которая является популярной личностью в Instagram, получает также 8 тысяч евро за размещение рекламы брендов у себя в профиле. Кроме того, одно интервью с моделью стоит 100 тысяч евро.





Стоит отметить, что девушка прошла путь от продавщицы в мадридском магазине до модели, которая примеряет на себя одежду всемирно известных Louis Vuitton и Gucci. Впервые о романе Криштиану и Джорджины стало известно в 2016 году, пишет obozrevatel.com







Роналду и Родригес воспитывают четырех детей: старшего сына спортсмена — Криштиану Роналду-младшего, близнецов, рожденных от суррогатных матерей, а также совместную дочь.

пишут СМИ, ближайшее окружение Роналду полностью отрицает последние слухи о бракосочетании португальца. В связи с этим нельзя не вспомнить, что и Родригес подвергается давлению прессы из-за до сих пор не состоявшегося бракосочетания. Однако на все разговоры девушка реагирует спокойно.

Например, в сентябре прошлого года она в очередной раз заверила, что в ближайшее время они не будут оформлять отношения с нападающим туринцев официально.