Просто не везет! Лучшая из белорусок была 30-й в итальянском Антхотльце
18 февраля в итальянском Антхотльце прошла индивидуальная женская гонка на этапе чемпионата мира по биатлону.
На дистанции в 15 км первое место заняла итальянка Доротея Вирер. Серебро завоевала немка Ванесса Хинц, на третьем месте оказалась норвежка Марта Ройселанд, пишет euroradio.fm
Среди белорусок лучший результат показала Ирина Кривко — она финишировала 30-й. Анна Сола была 50-й, Елена Кручинкина показала 77-й результат, а Ирина Кручинкина — 88-й.
Такой результат означает, что белорусские биатлонистки не попадают в масс-старт.
18:40 18/02/2020
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