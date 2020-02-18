Доротея Вирер. Серебро завоевала немка Ванесса Хинц, на третьем месте оказалась норвежка Марта Ройселанд, пишет На дистанции в 15 км первое место заняла итальянка. Серебро завоевала немка, на третьем месте оказалась норвежка Марта Ройселанд, пишет euroradio.fm





Среди белорусок лучший результат показала Ирина Кривко — она финишировала 30-й. Анна Сола была 50-й, Елена Кручинкина показала 77-й результат, а Ирина Кручинкина — 88-й.





Такой результат означает, что белорусские биатлонистки не попадают в масс-старт.



