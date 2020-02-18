Не спасли: альпинистке оторвало ногу в горах Аргентины
Камнем оторвало ногу: альпинистка погибла в горах Аргентины при страшных обстоятельствах
В горах Аргентины погибла альпинистка Неля Салдеева, которой во время спуска с вершины Аконкагуа камнем оторвало ногу.
Как сообщают “Факты”, о гибели альпинистки сообщил руководитель украинского клуба «Кулуар» Тарас Поздний, который не единожды бывал в походах вместе с ней.
«15-го числа группа в полном составе поднялась на вершину и начала спуск. Неля шла в хвосте группы, но за ней еще было около пяти ребят. Впереди и сзади шли другие восходители. На высоте 6300−6400 метров одинокий камень размером с футбольный мяч на огромной скорости врезался в ногу Нели в районе колена и просто оторвал ее», — сообщает Тарас Поздний.
По его словам, пострадавшей быстро наложили жгут и начали спускать альпинистку к месту, откуда бы ее мог забрать вертолет, но травма оказалась слишком тяжелой.
18:32 18/02/2020
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