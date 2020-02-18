Сбор главной команды страны продлится с 19 по 27 февраля. 23 февраля сборная проведет спарринг с Узбекистаном. Игра начнется в 16.00 по белорусскому времени.





Далее 24 февраля «Белыя Крылы» совершат перелет в Болгарию. Товарищеский матч Болгария – Беларусь состоится 26 февраля (в 18.00 по белорусскому времени).





на матч против сборной Узбекистана 18 футболистов: Как передает tribuna.com , главный тренер включил в окончательный состав национальной команды





Вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район).





Защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все – «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).





Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все – БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба – «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Сергей Волков («Витебск»).





Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).









На матч против Болгарии 24 февраля в составе «белакрылых» отправятся 18 футболистов:





Вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район).





Защитники: Кирилл Печенин («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ, Жодино»).





Полузащитники: Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все – «Динамо-Брест»), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба – «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»).





Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Всеволод Садовский («Динамо-Брест»).