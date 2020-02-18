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Драгун и Стасевич поедут на матч с Узбекистаном. Корзун и Скавыш - на игру с Болгарией

Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на товарищеские матчи против сборных Узбекистана и Болгарии.

Сбор главной команды страны продлится с 19 по 27 февраля. 23 февраля сборная проведет спарринг с Узбекистаном. Игра начнется в 16.00 по белорусскому времени. 

Далее 24 февраля «Белыя Крылы» совершат перелет в Болгарию. Товарищеский матч Болгария – Беларусь состоится 26 февраля (в 18.00 по белорусскому времени).

Как передает tribuna.com, главный тренер включил в окончательный состав национальной команды на матч против сборной Узбекистана 18 футболистов:

Вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район).

Защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все – «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все – БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба – «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Сергей Волков («Витебск»).

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).


На матч против Болгарии 24 февраля в составе «белакрылых» отправятся 18 футболистов:

Вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район).

Защитники: Кирилл Печенин («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ, Жодино»).

Полузащитники: Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все – «Динамо-Брест»), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба – «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Всеволод Садовский («Динамо-Брест»).
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