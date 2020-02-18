– Очень хорошо побеседовали с Юрием Вернидубом, который сказал, что понимает ситуацию и препятствовать игрокам не станет. Однако уже после того, как мы обо всем договорились, руководство «Шахтера» приняло такое решение — и, к сожалению, все поменялось.





— Как вел себя БАТЭ?





— На начальном этапе тоже не возникло никаких трений. Поговорили с игроками, выслушали их пожелания, а руководство клуба высказало свои. В результате пришлось привлечь ведущих футболистов борисовчан только на матч с Узбекистаном. Хотя понимали, что тогда после первого спарринга придется отпускать и некоторых представителей других клубов. Это и сделали, пойдя навстречу пожеланиям. А изначальные договоренности были несколько иными. И только рукопожатия. Мы даже не предполагали, что может произойти такое.





— Брест подключился к демаршу призеров позже всех.





— Сразу он вообще не чинил препятствий, и у того же Сергея Ковальчука не возникало к нам вопросов. Но когда пошла цепочка, мы внутренне ждали этого. Понятно, когда людей отдают те, потом другие, подобная реакция клуба-соперника естественна. К сожалению, и от «Динамо» пришло отказное письмо.





— Альшевский заметил, что по этому вопросу он голосовал против еще на декабрьском исполкоме.





— Единственное, что я слышал, Кирилл Петрович высказывал соображения по его формату. А против самого сбора на исполкоме никто не выступал. Равно как и не говорил: мол, не отпустим некоторых футболистов — или же давайте разбираться, кого вы собираетесь приглашать.





— Можете пояснить, в каких аспектах Альшевский не поддерживал формат сбора?





— Наверное, имелись в виду перелеты или спарринги не с теми соперниками. Может, и сроки. Но выскажу свою точку зрения. Нам необходимо встречаться именно со сборными, а найти такие поединки в эту пору тяжело. Сыграть в Турции с клубом? Ни один такой матч не даст схожего чувства накала, духа борьбы против другой национальной команды. Это важнейший эффект, – сказал Мархель.