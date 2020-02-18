КХЛ. Четыре минских динамовца возглавляют список худших нападающих сезона по показателю полезности
Хоккеисты минского "Динамо" Райан Спунер, Артем Демков, Шейн Принс и Александр Павлович возглавляют рейтинг нападающих КХЛ в сезоне-2019/20, имеющих худшие показатели полезности.
Спунер в 39 матчах занес -28 в соответствующую графу, Демков в 56 поединках имеет показатель -24. У Принса — -23, у Павловича и рижского динамовца Оскара Батни — по -19.
Среди защитников худший показатель у игрока "Адмирала" Ивана Мищенко — -22.
14:47 18/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.