Спунер в 39 матчах занес -28 в соответствующую графу, Демков в 56 поединках имеет показатель -24. У Принса — -23, у Павловича и рижского динамовца Оскара Батни — по -19.





Среди защитников худший показатель у игрока "Адмирала" Ивана Мищенко — -22.