Карпович и Хаткевич вызваны в сборную Беларуси

Главный тренер национальной команды Михаил Мархель пригласил футболистов «Ислочи» на УТС, который продлится с 19 по 26 февраля.





Напомним, сборная Беларуси проведет два международных товарищеских матча. Первый состоится в ОАЭ с Узбекистаном (23 февраля), а второй пройдет в Софии против Болгарии (26 февраля).





Отметим, что Хаткевич второй раз получает приглашение в главную команду страны, а для Карповича это первый вызов в национальную сборную.



