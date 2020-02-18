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Карпович и Хаткевич вызваны в сборную Беларуси

Вратарь Егор Хаткевич и защитник Сергей Карпович примут участие в учебно-тренировочном сборе сборной Беларуси.

Главный тренер национальной команды Михаил Мархель пригласил футболистов «Ислочи» на УТС, который продлится с 19 по 26 февраля.

Напомним, сборная Беларуси проведет два международных товарищеских матча. Первый состоится в ОАЭ с Узбекистаном (23 февраля), а второй пройдет в Софии против Болгарии (26 февраля).

Отметим, что Хаткевич второй раз получает приглашение в главную команду страны, а для Карповича это первый вызов в национальную сборную.
Источник: tribuna.com
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