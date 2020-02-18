Карпович и Хаткевич вызваны в сборную Беларуси
Вратарь Егор Хаткевич и защитник Сергей Карпович примут участие в учебно-тренировочном сборе сборной Беларуси.
Главный тренер национальной команды Михаил Мархель пригласил футболистов «Ислочи» на УТС, который продлится с 19 по 26 февраля.
Напомним, сборная Беларуси проведет два международных товарищеских матча. Первый состоится в ОАЭ с Узбекистаном (23 февраля), а второй пройдет в Софии против Болгарии (26 февраля).
Отметим, что Хаткевич второй раз получает приглашение в главную команду страны, а для Карповича это первый вызов в национальную сборную.
Источник: tribuna.com
10:52 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.