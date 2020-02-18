Украинский фигурист умер в 29 лет













По данным федерации, бронзовый призер чемпионата Украины 2008 года, участник юниорского чемпионата мира 2007-2008 годов и юниорских гран-при Николай Бондарь скончался 15 февраля.





После завершения карьеры он работал тренером в Китае, отмечается в сообщении.





По предварительным данным, причиной смерти фигуриста стала остановка сердца во сне.