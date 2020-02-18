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Украинский фигурист умер в 29 лет

Фигурист Николай Бондарь умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщила на своем сайте Украинская федерация фигурного катания на коньках.




По данным федерации, бронзовый призер чемпионата Украины 2008 года, участник юниорского чемпионата мира 2007-2008 годов и юниорских гран-при Николай Бондарь скончался 15 февраля.

После завершения карьеры он работал тренером в Китае, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти фигуриста стала остановка сердца во сне. 
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