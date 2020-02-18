Украинский фигурист умер в 29 лет
Фигурист Николай Бондарь умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщила на своем сайте Украинская федерация фигурного катания на коньках.
По данным федерации, бронзовый призер чемпионата Украины 2008 года, участник юниорского чемпионата мира 2007-2008 годов и юниорских гран-при Николай Бондарь скончался 15 февраля.
После завершения карьеры он работал тренером в Китае, отмечается в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти фигуриста стала остановка сердца во сне.
09:31 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.