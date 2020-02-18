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Николай Ходасевич: «Борисовчане стали более мотивированными. Если сенаторы поддержат Альшевского, то у БАТЭ может все получиться»

Известный журналист Николай Ходасевич порассуждал о перспективах БАТЭ в новом сезоне.

«С точки зрения борьбы за титул, БАТЭ остается одним из главных фаворитов наравне с брестским «Динамо» и «Шахтером», но мне кажется, что по сравнению с прошлым сезоном борисовчане стали более внимательными и мотивированными. Это дает внутренний стержень и внутреннее давление на футболистов, которые с этим давлением справляются очень даже успешно – я имею в виду Стасевича, Драгуна, Филипенко и т.д.

Так что это более мощная команда с ментальной точки зрения. Конечно, главный вопрос, который сейчас стоит на повестке в межсезонье – это то, кто такой Кирилл Альшевский. Хватит ли ему опыта, чтобы справляться с графиком БАТЭ и с задачами БАТЭ по преодолению турнирной дистанции в Кубке страны, в чемпионате и Еврокубках?

Я знаю только одну вещь: в БАТЭ всегда футболисты отличались моральными, человеческими качествами. В этом плане, если вся эта группа игроков с опытом – сенаторы, скажем так, если они понимают, а они, на мой взгляд, понимают, что этому молодому тренеру нужна поддержка – и тогда все, может быть, сложится хорошо, потому что у Альшевского теоретическая база очень приличная, а практику надо нарабатывать вместе с командой.

Вот если эта химия сейчас срастется, а она, вроде бы, срастается, то у БАТЭ может все получиться – и Альшевский вместе с этим клубом может утвердиться в роли тренера, который может работать с главной командой, которая решает большие задачи», – сказал Ходасевич на YouTube-канале «Hodasevich-LIVE».
Tribuna
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