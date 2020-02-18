Британский футболист оказался маньяком-убийцей
Выступавший за полупрофессиональную команду «Ньюкасл Таун» 19-летний британский футболист Джозеф Тревор остаток жизни проведет в тюрьме. Такое наказание выбрал для него суд за изнасилование и убийство 18-летней девушки, передает zakon.kz.
Фото : Daily Star
Тревору ранее предъявляли обвинение в изнасиловании, правда, до суда тогда дело не дошло. Но об этом факте стало известно определенному кругу лиц- историю рассказала его школьная подруга Меган Ньютон. Тогда она еще не знала, что ее длинный язык будет стоить ей жизни.
Джозеф встретил Меган, когда ей исполнилось 18 лет, в апреле прошлого года. Ньютон закончила смену на работе и отправилась в ночной клуб Kiln. На выходе из клуба она встретила Джозефа и предложила ему переночевать у нее дома, поскольку знала его. Понятно, что любой парень согласится на такое шикарное предложение. Однако, далее вечер пошел совсем не по романтическому сценарию.
Как пишет Daily Star, полиция обнаружила труп Ньютон с девятью ножевыми ранениями на спине. Также было выяснено, что в ночь убийства Тревор употреблял алкоголь и наркотики – кетамин и, возможно, кокаин. Издание также приводит слова Джозефа, который объяснил, что поводом к его ссоре с Меган стал тот факт, что она рассказала историю про первое изнасилование своим друзьям.
08:56 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.