Официальным слоганом Олимпиады стала фраза United by emotion ("Объединенные чувством"), сообщает твиттер Игр-2020.





В ролике, посвященном презентации девиза, снялась японская теннисистка Наоми Осака.





Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.



