"Объединенные чувством": в Японии выбрали официальный девиз летней Олимпиады-2020
Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил девиз предстоящих соревнований.
Официальным слоганом Олимпиады стала фраза United by emotion ("Объединенные чувством"), сообщает твиттер Игр-2020.
В ролике, посвященном презентации девиза, снялась японская теннисистка Наоми Осака.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.
17:50 17/02/2020
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Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.