Об этом информирует by.tribuna.com со ссылкой на одного из участников встречи.





Ранее Pressball.by сообщал, что Ковальчук отметил важность господдержки для белорусского спорта и значимость товарищеских встреч со сборными Узбекистана и Болгарии, оставив окончательное решение по игрокам за клубами.





Окончательный состав сборной Беларуси на февральский сбор, который продлится с 19 по 27 февраля, будет определен в ближайшее время.





Ранее брестское "Динамо", БАТЭ и солигорский "Шахтер" отказались отпускать своих футболистов в расположение сборной Беларуси, так как сбор национальной команды должен состояться в даты, не регламентируемые ФИФА.



