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Клубы, которые не отпустят игроков в сборную Беларуси, лишатся господдержки

Министр спорта Сергей Ковальчук заявил, что клубы, которые не отпустят игроков в сборную Беларуси на товарищеские матчи с командами Узбекистана и Болгарии, лишатся государственной поддержки.

Об этом информирует by.tribuna.com со ссылкой на одного из участников встречи.

Ранее Pressball.by сообщал, что Ковальчук отметил важность господдержки для белорусского спорта и значимость товарищеских встреч со сборными Узбекистана и Болгарии, оставив окончательное решение по игрокам за клубами.

Окончательный состав сборной Беларуси на февральский сбор, который продлится с 19 по 27 февраля, будет определен в ближайшее время.

Ранее брестское "Динамо", БАТЭ и солигорский "Шахтер" отказались отпускать своих футболистов в расположение сборной Беларуси, так как сбор национальной команды должен состояться в даты, не регламентируемые ФИФА.
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