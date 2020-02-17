Раубичи готовятся экстренно принять чемпионат Европы. А он нам нужен?

Все произошло буквально с калейдоскопической быстротой. Во вторник, 11 февраля, телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Раубичи могут принять чемпионат Европы, запланированный в сроки с 26 февраля по 1 марта, от которого чуть ранее отказался эстонский Отепя.





Отказался не просто так — вынудило отсутствие снега и невозможность в кратчайшие сроки обеспечить надлежащие условия для проведения форума.





После этого ИБУ в экстренном порядке приступил к поиску альтернативных вариантов и с интересом посмотрел в сторону Минска.





Почти тотчас же группа инспекторов от Международного союза биатлонистов во главе с Арне Айдемом прибыла в Беларусь, чтобы оценить степень готовности Раубичей к еще одному знаковому старту сезона-2020. (Напомним, в марте мы обязались провести финал Кубка ИБУ.)









Вероятно, прочих желающих аврально взваливать на себя подобную ответственность не нашлось, поэтому уже назавтра было объявлено, что континентальное первенство второй год кряду пройдет именно у нас. Причем в этом есть как свои плюсы, так и минусы.





Действительно ли все готово, как декларируется?





В том, что касается оптимальной готовности Раубичей к внезапному организаторскому вызову, особых сомнений нет. Если не касаться неизвестных, на которые ни руководство отрасли, ни кто-либо еще повлиять не в силах, — а о температурных реалиях и снеге мы ниже поговорим, — то наш биатлонный комплекс действительно не нуждается в каком-то глобальном марафете.





Потому что все прочее было сделано и успешно испробовано ранее, в те же февральские сроки 2019-го.





"Функционально арена стала очень удобной, выглядит она современно и мало чем уступает лучшим мировым образчикам, как по техническому оснащению, так и по телекартинке. Все-таки новые HD-ПТС, поставленные на вооружение БГТРК перед Европейскими играми (на турнире будут работать "Янина" и "Ефросинья") — это, действительно, классная техника, формирующая изображение исключительно высокого качества", — писал год тому Сергей Версоцкий.





Добавим сюда апробированное по ходу летнего чемпионата мира новое информационное табло и возможность расширения количества посадочных мест на трибунах — за счет эдакой трибуны-пристройки. В общем, главной головной болью для устроителей будет как раз сражение с метеоусловиями и уже упомянутым отсутствием снега.





Еще из неприятного: не стоит ожидать большого потока болельщиков и туристов в Беларусь. Во-первых, скажется перенос турнира (болельщикам проще отказаться от поездки, чем менять изначальные планы). Во-вторых, нужно учитывать его статус и неудачное расположение в календаре — соревнования пройдут сразу после ЧМ. Хотя в прошлом году, скажем, ЧЕ предшествовал ЧМ и проводился за две недели до его старта.





Легко ли устранить проблему отсутствия снега?





Разумеется, нет. И Раубичам, что называется, придется лечь костьми. Не затем, чтобы обеспечить красивую картинку — о ней, собственно, речи вообще не идет. Достаточно посмотреть на кадры тренировок, которые показывала съемочная группа БГТРК на выходных. За рамками лыжни — никакого снега, ибо каждая его крупица ценна на трассе. Короче говоря, на зимний праздник картинка не похожа — справиться бы хоть как.





На милость природы и естественный покров надежды минимальны. План "Б" поэтому уже приведен в действие и является основным. Особенно с тем учетом, что синоптики на грядущую неделю предсказывают плюс, могущий достигать даже десяти. При такой аномалии, конечно, не спасут никакие пушки и фабрики по производству осадков. А на них именно расчет.





"Все тренировки идут по графику. Но большое количество проходящих по одному кругу спортсменом сказывается. Все время необходимо подсыпать. Увы, мороз нас радует только ночью", — подчеркивает замдиректора спорткомплекса Елена Малявская.





Спасителен мороз хотя бы ночью. Его при определенных обстоятельствах может оказаться достаточно. В темное время суток на снежных пушках только и работает в Раубичах бригада из десяти человек. Минус два градуса, по словам все той же Малявской, сказанным в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5", — тот минимальный температурный уровень, позволяющий на треть мощности работать снегогенераторам.









Самого же искусственного снега, объем которого равняется 10 тысячам кубометров, должно хватить. В этой плоскости проблемы меньшие, и лишние организаторские обязательства однозначной авантюрной не назовешь. Так или иначе, трасса должна была бы быть доступна для тренировок накануне финала Кубка ИБУ, а значит, готова к большой нагрузке.





Для чего нам этот чемпионат Европы?

Вопрос хороший, и ответа на него нет. Вернее, есть — по крайней мере, тот, который дает главный тренер белорусской сборной Юрий Альберс. Дескать, это реклама вида спорта в стране и, прежде всего, наших возможностей, ибо мы не оставляем попыток заполучить право на регулярной основе проводить в Раубичах этап Кубка мира по биатлону. Сказать же наверняка, что проведение ЧЕ послужит весомым аргументом в этом деле, нельзя.





Во-первых, его еще нужно идеально провести. Да, в прошлом мы году мы справились "на ура", о чем ИБУ прямо сказал и, вероятно, запомнил. Однако сейчас борьбу с погодой надо вести более жесткую. И это раз. Ну а два — заверения про то, что в Раубичи не просто заглянет, а на постоянной основе вернется самый большой биатлон, мы слышим не впервые.





Кажется, еще с середины 2000-х, когда наш комплекс успешно принял предыдущий чемпионат Европы, где вдоль трасс собиралась просто поистине немыслимая аудитория, эдакий живой коридор сродни самым престижным этапам "Тур де Франс".





Подсчеты фиксировали цифру в 100 тысяч человек на отдельных гонках. Тогда мы представили себя в лучшем свете, чуть позже увлеклись реконструкцией стадиона и всего прилегающего — но разве все перешло от слов к делу в идее, наконец, зазвать себе мировую биатлонную элиту?





На 2022-й год в Раубичах этап пока намечен, но делать выводы о надежности и репутации Минска как точки, готовой к перманентным вызовам, ИБУ явно будет не на основании этого ЧЕ…





Каким будет уровень конкуренции?





В прошлом году чемпионат Европы удобно уместился в календаре после серии североамериканских этапов. Многие сильнейшие предпочли вояж за океан пропустить и в целях оптимальной подготовки к чемпионату мира находиться в Старом свете.





Те же представители сборных Украины, России, Швеции, а также видные биатлонисты из прочих сборных приехали именно в Раубичи, дабы тут в соревновательном режиме подводить себя к главному соревнованию сезона.









Сейчас такой надобности у биатлонных звезд прибывать в Беларусь нет. Так что надо быть готовым, что прошлогоднего состава участников у нас не будет, а белорусы прихватят больше медалей, чем год назад.





Еще бы: как всегда на домашние старты, как бы удобно или неудобно они располагались в календаре, отечественная сборная призывает сильнейший состав. Посмотрим, что из этого выйдет. Ясно одно: возможные медали точно не послужат оправданием пока невнятному выступлению в итальянском Антхольце.