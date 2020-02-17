«Националка» через четыре дня начинает подготовительный сбор к плей-офф чемпионата Европы, а БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо» внезапно отказались отпускать своих футболистов, аргументируя тем, что сейчас в разгаре предсезонка. Федерация посчитала это диверсией и теперь грозит санкциями.





В итоге, сбор, даже не начавшись, обернулся скандалом. Но действительно ли товарищеские матчи с Узбекистаном и Болгарией так сильно помогут команде Михаила Мархеля использовать реальный шанс выйти не Евро?





В составе нет половины основы, которую Мархель наигрывал осенью. В чем тогда польза?





В конце ноября после Черногории Михаил Мархель делился планами на февральский сбор: «Они [изменения в составе] будут, но не радикальные. Тем паче у нас травмированы молодые Бахар и Эбонг. Вот на случай форс-мажорных обстоятельств и просмотрели группу футболистов – и поняли, на кого можем рассчитывать».





Однако обойма «националки» на февральский сбор удивила. Мархель вызвал 26 человек. Причем легионер только один – Никита Корзун из Португалии. Остальные из чемпионата Беларуси. Вне списка оказались белорусы из России и Казахстана.





Товарищеские матчи пройдут вне официальных дат ФИФА, поэтому клубы имеют полное право не отдавать футболистов сборным. Да и вряд ли кто-то пробовал хотя бы обращаться с такой просьбой в Россию – смешно и бесполезно.





По этой причине обойма «националки» оскудела – нет многих лидеров. Недоступны оказались сразу три основных защитника, которых по осени наигрывал Мархель, – Денис Поляков («Урал»), Александр Мартынович («Краснодар») и Никита Наумов («Жетысу»). Полузащита лишилась опорников Ивана Маевского и Макса Эбонга (оба – «Астана»), а еще вингера Юрий Ковалев («Арсенал» Тула).





Не может рассчитывать Мархель и на Сергея Черника («Иртыш»), который был бэкапом Гутора в последних встречах. Отложился дебют в сборной под руководством Мархеля для Валерия Громыко, который играл при Криушенко, но из-за солигорского заточения потерял место в «националке», и Ильи Шкурина, для невызова которого теперь даже не надо придумывать причин.





Из тех, кто выходил в основе в последнем матче против Германии, в ростере осталась только половина: Александр Гутор, Сергей Матвейчик, Павел Нехайчик, Станислав Драгун, Игорь Стасевич и Денис Лаптев. Остальные – ближайшие резервисты, большинство из которых только-только начинает поигрывать за «националку», и несколько дебютантов: Подстрелов, Швецов, Садовский, Юзепчук.





Получается обойма, напоминающая сборную клубов ЧБ, которую Криушенко возил на Кубок Короля в Таиланд, чтобы поглядеть на кандидатов в главную команду. Кстати, некоторые (Павловец, Печенин, Климович и Шевченко) из вызванных Мархелем видели в живую те легендарные шлепки Игоря Николаевича.





Мархеля пригласили на место КИНа, чтобы как раз освежить сборную. Он активно работает в это направлении – за осень «белокрылую» футболку примерили десять новичков моложе 25 лет.





Но насколько оправдан просмотр резервов сейчас, когда клубы готовятся к сезону и накачивают физуху? Телодвижения со сборами – это точно про матч с Грузией? Тем более тренер и сам отмечал несколько месяцев назад, что хоть и привлекает молодежь, но ставку делает в первую очередь на опыт. Именно поэтому всю осень у него в атаке играл Лаптев, у которого до сих пор ноль голов за «националку», а не Шкурин, разрывающий ЧБ.





А на выезд в Германию, куда не смог поехать Политевич, для подстраховки взяли 34-летнего Александра Сачивко. Дэф «Шахтера» в Менхенгладбахе не вышел, но отбегал 90 минут в товарняке с Черногорией, в котором 23-летний коллега по обороне Павловец получил только тайм.





Эти соперники по спаррингам точно помогут в подготовке?

Абстрагируемся от состава, вызванного Мархелем на февраль. Какой есть, такой есть. Но ведь и сама по себе схема сбора выглядит стремно, по крайней мере со стороны обычного болельщика.





За восемь дней игрокам, которые сейчас интенсивно готовятся к сезону в Турции, придется слетать в ОАЭ, а потом в Болгарию. Причем состав сборников будет постоянно меняться: одни побегают только с Узбекистаном, другие только с Болгарией, а третьи и там, и там.





«Четко обозначалось, что большинство футболистов этих команд будут задействованы максимум в одной игре каждый и не будут отрываться от тренировочного процесса более чем на четыре дня», – объясняли принцип сбора в АБФФ.





Ладно, все равно 26 человек одинаковую игровую практику не получат. Но ведь футбол – это не только про беготню с мячом. Тренировочный процесс – комплексная штука, которая включает тактику, анализ соперников, физподготовку и много других нюансов.





С такой текучкой футболистов теоретические занятия у Мархеля, скорее, будут походить на нудные университетские лекции, где студенты договариваются появляться по очереди, чтобы обеспечить видимость посещаемости. Насколько продуктивной для сборной будет такая чехарда – большой вопрос. Впрочем, тренерам виднее.





Спаринговаться перед, возможно, самыми важными матчами сборной в истории тренеры решено с Узбекистаном и Болгарией. Понятно, что в не официально отведенный ФИФА период найти соперника для товарищеского матча непросто. Но почему выбор пал именно на Узбекистан?





Да, узбеки в рейтинге ФИФА- 85-е место – выше Грузии и Косово, но все-таки соревнуются в Азии и не являются там ведущей сборной. Лучшее достижение бывшей советской республики – четвертое место в Кубке Азии-2011. В прошлом году главный турнир региона Узбекистан закончил в 1/8 финала, проиграв Австралии.





Состав у узбеков сейчас тоже подбирается весьма скромный. Костяк – это игроки местного чемпионата из «Пахтакора», «Бунедкора» и ташкентского «Локомотива». Немногочисленные легионеры, в основном, выступают в Корее, Китае и ОАЭ.





Главные звезды команды – экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов, который сейчас бегает в Китае за «Шанхай СИПГ» с Халком и Оскаром, и форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. 24-летний нападающий с 10 голами идет в топе бомбардиров РПЛ и уже привлек внимание «Лиона» и «Севильи».





Но ни Шомуродов, ни Ахмедов перед Грузией белорусов не проверят. Главный тренер Узбекистана Вадим Абрамов на товарняк вызвал далеко не самый оптимальный состав: в заявке всего несколько человек, которые играли в последнем официальном матче против Палестины.





Болгары выглядят вполне логичным соперником – они идут на 59-м месте в рейтинге и тоже участвует в плей-офф Лиги Наций в элитном пути А, где их конкурентами являются венгры, румыны и исландцы. Но опять-таки вряд ли они буду представлены основой.





В Болгарии сейчас идет внутренний чемпионат, где выступает большинство сборников. А «Лудогорец», базовый клуб «националки», к тому же занят в Лиге Европы, где в 1/16-й ему противостоит «Интер». Легионеры из Португалии, Австрии, Хорватии и Турции, где идут свои лиги, тоже вряд ли явятся.





И получается, что в товарищеских играх, которые должны привести в тонус футболистов сборной Беларуси перед квалификацией Евро, мы сыграем не пойми каким составом с узбеками и болгарами, также далекими от основы.





Неудивительно, что ради таких матчей БАТЭ, «Шахтер» и Брест не горят желаниям нарушать свой режим работы и отдавать по пять – семь футболистов в восьмидневное турне по Эмиратам и Болгарии с Мархелем. Перелеты, смены часовых поясов, возможные травмы, другие нагрузки и измененный режим – все это риск для здоровья игроков.





У Борисова, Солигорска и Бреста впереди долгий сезон с еврокубками, успехи в которых добавляют финансовой устойчивости клубам, да и благоприятно влияют на ту же федерацию и страну в целом. А ведь из-за мартовских матчей сборной клубам и так придется начать сезон раньше. Бресту и «Шахтеру» и вовсе стартовать уже 4 марта в Суперкубке – через неделю после товарняка с Болгарией.





О февральском сборе говорили с ноября, но клубы стали возмущаться только сейчас. Чего молчали?

Самое любопытное в этой истории – как АБФФ и клубы высшей лиги пришли к этому сбору. Прорабатывать февральские товарняки начали еще осенью. 11 ноября на пресс-конференции перед матчем с Германией Мархель впервые поведал о планах подготовки к плей-офф Лиги Наций.





Уже тогда тренер обозначил: спарринги хотят провести в неофициальные даты (иной возможности нет) – сборная очень рассчитывает на понимание и помощь со стороны клубов. Дальше тема февральского кэмпа периодически мелькала в медиа в основном устами коуча. 5 декабря, наконец, был официально утвержден сбор.





На этот факт из клубов никакой реакции не последовало. Публичной, во всяком случае. Все затаились и чего-то ждали. Топ-клубы до последнего никак не обозначали свою позицию. Вопрос о целесообразности февральского сбора поднимали единицы. Например, Николай Ходасевич.





Недавно мы узнали, что был приватный разговор коуча «Шахтера» Юрия Вернидуба с Мархелем в Турции. Да и то итогом беседы стало намерение найти компромисс.





А за пять дней до сбора вдруг разгорелся бунт. БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо» разом запротестовали – под разными предлогами отказались отдавать игроков на нужды сборной.





В итоге из 26 человек на матч с Узбекистаном у Мархеля остались лишь семеро. А почему молчали до этого? Что мешало высказать свою позицию раньше? Для чего теперь ставить в неудобную позицию федерацию, и себя, ведь обстановка накаляется, и в ход уже идут угрозы?..

Почему все организовано так криво? Руководство федерации умеет договариваться?

Впрочем, всегда больше вопросов к тому, кто делает и организует. В этом случае – к федерации и тренерскому штабу сборной. Если вдруг все ведущие клубы разом встали на дыбы, то что-то их явно удивило. В чем-то их ожидания от первоначальных договоренностей разошлись с тем, что произошло потом. А ведь Беларусь – это покладистая страна, и надо постараться, чтобы разразился бунт.





Сейчас федерация грозится. К разборкам подключен министр спорта Сергей Ковальчук, который в понедельник разъяснит клубам, как надо любить Родину в обмен на господдержку.





В Доме футбола точно проблемы с умением вести дискуссию. Предпочитаемый вариант: мы говорим – вы делаете. А ведь АБФФ вроде как общественная организация, там собраны равные, а не вассалы. Но порой положение дел выглядит иначе. Вот как с натуральными полями, например.





Вот стрельнуло кому-то, что играть на синтетике плохо – ну здорово, давайте-ка все проголосуем за. И по барабану, что в Минске нет инфраструктуры. Зампред федерации Юрий Вергейчик грозился прояснить для всех это решение, да как-то устранился. Вот вам и умение аргументировать свою позицию, убеждать.





Не слишком ли много внимания мы уделяем этому шансу сборной? Что выход на Евро нам вообще даст?

Самое комичное в нынешней возне, что все приготовления могут оказаться тщетными после первого же матча. Может получиться ставках на зеро во всех смыслах.





Отечественный футбол больше года живет историческим шансом попасть на Евро. Прямо сейчас все ресурсы брошены на это: и тренера в сборной поменяли, и календарь перекроили, и особенные сборы придумали – все, что хочешь.





Создается впечатление, будто проход в финальную часть разом решит наши фундаментальные проблемы: действующие игроки станут востребованы в Европе, а в детских школах появятся новые Глебы и Белькевичи. Вместо того, чтобы поступательно идти к чему-то большему, мы сосредоточены на сиюминутном счастье.





Но да ладно. Любой всплеск эндорфинов – это приятно. Однако не стоит забывать: чтобы кайфануть от выхода на ЧЕ, сборной нужно выиграть два матча подряд в течение нескольких дней. Наша националка особой стабильностью не отличалась даже в лучше годы – хотя бы короткую серию побед «белокрылые» выпадают нечасто.





Последний раз страйк из двух викторий удалось выбить больше года назад в играх с Сан-Марино и Люксембургом. А под давлением у белорусов так и вовсе часто сдают нервы, причем с эмоциями не справлялись даже команды Штанге и Малофеева.





Разумеется, Беларуси не нужно обыгрывать Францию или даже Уэльс. Но с пренебрежением к Грузии, Северной Македонии и Косово относиться не стоит.





Грузия хоть и находится чуть ниже Беларуси в рейтинге (91-е место у них, 87-е у нас), но может похвастаться более представительным составом. Тренирует «крестоносцев» Владимир Вайсс, выводивший Словакию на ЧМ-2010 и дошедший с ней до 1/8 финала.





В родном чемпионате бегает только бывший минский динамовец Георгий Наваловский – остальные в России, Казахстане, Турции, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Испании, Португалии, Чехии, США и на Кипре.





У грузинской националки успехов особых в последнее время, как и у белорусов, нет. В отборе на Евро парни Вайса тоже стали четвертыми, но набрали 8 очков (у Беларуси 4) – два раза обыграли Гибралтар, а дома не сдались Дании и Ирландии (оба матча завершились 0:0).





Статистика трех личных встреч тоже не дарит особой радости: в Минске белорусы выиграли (2:0), а вот в Тбилиси, где придется играть сейчас, были ничья и поражение.





Северная Македония и Косово соперники еще более высокого уровня. Македонцы идут 68-ми в рейтинге ФИФА, в отборе на Евро стали третьими в группе, а наш последний, пусть и товарищеский матч, закончился разгромом 0:3.





Косово – вообще главное открытие прошедшей квалификации. Первый официальный матч сборная не всеми признанного государства провела всего три года назад и занимает 115-е место в рейтинге ФИФА, но уже едва не прошла на Евро – в решающем матче отбора уступила чехам, хотя вели до 70-й минуты.





У Косово молодой состав (средний возраст чуть больше 25 лет), среди лидеров – игроки «Лацио», «Фенербахче», «Реймса» и выпускники «Манчестер Сити», которые бегают в Чемпионшипе.