Ольга Говорцова победила на турнире в США
Белорусская теннисистка была лучшей на Kentucky Open.
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (188, WTA) обыграла американку Клер Лю (289) в финале турнира в США, сообщает «Трибуна».
ITF WTT
KENTUCKY OPEN
США, Николасвилл
Призовой фонд – 100 000 долларов
Финал
Ольга Говорцова (Беларусь) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:4
09:21 17/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.